पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स के महासचिव फिलिबेक ने राहुल गांधी के साफ-सुथरे चुनावों के अभियान का खुलेआम समर्थन किया था।

उनके इस समर्थन से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर वोट में धांधली के दावों को लेकर बहस और तेज हो गई थी।

अदालत ने उन लोगों से, जो इन वीडियो से नाखुश थे, कहा कि वे सोशल मीडिया से वीडियो हटवाने के बजाय अपना प्रतिनिधित्व (रिप्रेजेंटेशन) दे सकते हैं। कोर्ट ने साफ कहा, "नहीं। आप प्रतिनिधित्व देने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको कौन रोक रहा है!"