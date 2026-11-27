सुप्रीम कोर्ट का 'वोट चोर' नारों पर फैसला, इटली के नेता के वीडियो हटाने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने इटली के राजनेता जियाकोमो फिलिबेक के सोशल मीडिया वीडियो हटाने की मांग ठुकरा दी है। इन वीडियो में फिलिबेक हैदराबाद में हुए भारत समिट के दौरान राहुल गांधी के समर्थन में 'वोट चोर, गद्दी छोड' के नारे लगाते दिख रहे थे।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपारेष कुमार सिंह की बेंच ने शुक्रवार, 27 नवंबर 2026 को यह फैसला सुनाया।
फिलिबेक ने गांधी का समर्थन किया, कोर्ट ने प्रतिनिधित्व देने का सुझाव दिया
पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स के महासचिव फिलिबेक ने राहुल गांधी के साफ-सुथरे चुनावों के अभियान का खुलेआम समर्थन किया था।
उनके इस समर्थन से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर वोट में धांधली के दावों को लेकर बहस और तेज हो गई थी।
अदालत ने उन लोगों से, जो इन वीडियो से नाखुश थे, कहा कि वे सोशल मीडिया से वीडियो हटवाने के बजाय अपना प्रतिनिधित्व (रिप्रेजेंटेशन) दे सकते हैं। कोर्ट ने साफ कहा, "नहीं। आप प्रतिनिधित्व देने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको कौन रोक रहा है!"