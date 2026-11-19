सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उस अपील को ठुकरा दिया है जिसमें उनकी अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग की गई थी।

यह मामला PAN कार्ड के इस्तेमाल से कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। इस फैसले का मतलब है कि आजम खान को फिलहाल जेल नहीं जाना होगा।