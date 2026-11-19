आजम खान को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी अंतरिम जमानत
लेखन आबिद खान
सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उस अपील को ठुकरा दिया है जिसमें उनकी अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग की गई थी।
यह मामला PAN कार्ड के इस्तेमाल से कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। इस फैसले का मतलब है कि आजम खान को फिलहाल जेल नहीं जाना होगा।
ED ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ की थी अपील
ED ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जाए जिसमें आजम खान को अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी।
कोर्ट का यह ताजा फैसला सिर्फ आजम खान की अंतरिम जमानत को लेकर है। अपनी बाकी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए आजम खान को अभी कुछ और मोहलत मिल गई है।