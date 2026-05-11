सुप्रीम कोर्ट का कड़ा संदेश: महिलाओं के विशेष तलाक अधिकार बरकरार, निजी विवादों में PIL पर चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका के गलत इस्तेमाल पर दी चेतावनी

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली एक बेंच ने कहा कि संसद के पास महिलाओं के लिए विशेष नियम बनाने का अधिकार है और पीठ को इस नियम में बदलाव करने का कोई ठोस कारण नहीं मिला है। न्यायाधीशों ने यह भी बताया कि जितेंद्र सिंह का अपना वैवाहिक विवाद चल रहा है। अदालत ने इस बात पर भी चेतावनी दी कि लोग अपने निजी मसलों को निपटाने के लिए जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग न करें। साफ शब्दों में कहें तो, अदालत चाहती है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने ये कानून वैसे ही बरकरार रहें और जनहित याचिकाओं का इस्तेमाल निजी लड़ाई के लिए न किया जाए।