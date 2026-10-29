सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, गिरफ्तारी की वजह नहीं बताई तो भी अपने आप नहीं मिलेगी बेल

सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि अगर किसी को गिरफ्तारी की लिखित वजह नहीं बताई जाती, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे अपने आप जमानत मिल जाएगी।

यह बात एक जासूसी के मामले में सामने आई, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट ने झाबरा राम को जमानत दे दी थी।

झाबरा राम पर आरोप था कि उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को संवेदनशील सैन्य जानकारी पहुंचाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असल बात यह है कि कागजी कार्रवाई में हुई चूक से आरोपी के अधिकारों को कितना नुकसान हुआ, सिर्फ यह नहीं कि कोई एक कदम छूट गया।