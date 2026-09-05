सुप्रीम कोर्ट ने पलटा 425 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानिए क्या रहा कारण

यह सामने आया कि जिन कानूनी स्रोतों का जिक्र किया गया था, वे या तो पूरी तरह फर्जी थे या गलत जानकारी पर आधारित थे। कोर्ट ने इस स्थिति को AI का हैल्यूसिनेशन यानी एक प्रकार का तकनीकी भ्रम करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अदालती फैसलों में बिना जांच-परख के AI जानकारी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब उसी रैंक के एक अन्य कस्टम अधिकारी इन हीरों की कथित तौर पर गलत घोषणा को लेकर मामले की दोबारा जांच करेंगे, ऐसे में यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है।