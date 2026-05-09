सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हत्या के आरोपी को नहीं मिलेगी पीड़ित की विरासत

न्यायाधीशों ने किया धारा 25 का जिक्र

न्यायाधीशों ने अपने फैसले में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 25 का जिक्र किया। यह धारा साफ कहती है कि हत्या करने वाला या हत्या में साथ देने वाला व्यक्ति पीड़ित की संपत्ति का वारिस नहीं बन सकता। अदालत ने यह भी साफ किया कि ऐसे मामलों में केवल कानूनी पेचीदगियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि इंसाफ और निष्पक्षता को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसा इसलिए, ताकि कोई भी अपने गलत काम का फायदा न उठा पाए। यह फैसला कर्नाटक के एक संपत्ति विवाद की सुनवाई के दौरान आया, जो पहले से चल रहे एक आपराधिक मामले से जुड़ा था।