सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, अदालत के लाइव वीडियो गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ तो खैर नहीं

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने अदालती रिकॉर्डिंग को बिना इजाजत सोशल मीडिया पर साझा करने पर रोक लगा दी थी। हालांकि, खबरिया चैनल अभी भी अदालती कार्यवाही की रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वीडियो क्लिप के साथ नहीं। अब यह भी चर्चा चल रही है कि आधिकारिक वीडियो में डिजिटल वॉटरमार्क लगाए जाएं, ताकि उनसे छेड़छाड़ न हो सके या उन्हें नकली न बनाया जा सके।

उम्मीद है कि ये नए अपडेट जल्द ही आएंगे, जिनका मकसद अदालती कार्यवाही की ईमानदारी बनाए रखना है, क्योंकि अब ज़्यादातर कार्यवाही ऑनलाइन हो रही है।