दिल्ली की जहरीली हवा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, MCD-पुलिस से 2 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

कोर्ट ने पड़ोसी राज्यों से भी कहा है कि वे दिल्ली में आने वाली गाड़ियों के प्रदूषण नियमों का ध्यान रखें। इसमें 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल' (PUC) सर्टिफिकेट की जांच भी शामिल है। इन राज्यों को यह भी बताना होगा कि वे नियम तोड़ने वालों को कैसे पकड़ रहे हैं, आपस में मिलकर कैसे काम कर रहे हैं और विशेषज्ञों की सलाह पर कितना अमल कर रहे हैं। 23 नवंबर को इस मामले की एक अहम समीक्षा बैठक होनी है। इसका मकसद सभी के लिए साफ हवा सुनिश्चित करना है, जिसके लिए सभी को मिलकर गंभीरता से काम करना होगा।