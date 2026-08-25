सुप्रीम कोर्ट की HPEC को हरी झंडी, प्रदर्शनों में पुलिस ज्यादती का खुलेगा सच

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी और 4 वरिष्ठ अधिकारियों की अगुवाई में HPEC सिर्फ पुलिस कार्रवाई की ही नहीं, बल्कि प्रदर्शनकारियों की हिंसा, महिलाओं के उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोपों की भी जांच करेगी। यह कमेटी CCTV और बॉडी कैमरे की फुटेज खंगालेगी। समिति प्रदर्शनों में घायल छात्र और पुलिसकर्मियों के मुआवजे पर भी विचार करेगी। कोर्ट को समय-समय पर इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी, ताकि जरूरत पड़ने पर आगे के कदम उठाए जा सकें।