सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: सिर्फ वॉट्सऐप खामोशी 'क्रूरता' नहीं, इंजीनियर बरी!

उच्चतम न्यायालय ने आरोप हटाए, पासपोर्ट वापस करने का आदेश दिया

मुख्य आरोप यह था कि पत्नी के बिना बताए अपने मायके जाने के बाद इंजीनियर ने उन्हें 13 दिनों तक नज़रअंदाज़ किया था। मगर अदालत ने कहा कि वॉट्सऐप पर खामोशी या सिर्फ मौखिक बयान कोई पुख्ता सबूत नहीं माने जा सकते। चूंकि इस बात के कोई कॉल रिकॉर्ड या उत्पीड़न के वास्तविक सबूत नहीं मिले, इसलिए न्यायाधीशों ने साफ कहा कि पति-पत्नी के बीच के सिर्फ आपसी मतभेद कानूनी क्रूरता नहीं कहलाते। इसी वजह से उन पर और उनके परिवार पर लगे सभी आरोप हटा दिए गए हैं, और उनका पासपोर्ट भी उन्हें लौटा दिया जाएगा।