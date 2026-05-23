दिल्ली में आंधी-बारिश से गर्मी ढेर, एयरपोर्ट पर कम हुई दृश्यता

पालम एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी घटकर 1,500 मीटर रह गई

धूल भरी आंधी के कारण पालम एयरपोर्ट पर हालात पेचीदा हो गए, जहां विजिबिलिटी एक घंटे में ही 3,500 मीटर से घटकर 1,500 मीटर रह गई। पूसा में बारिश बहुत कम दर्ज की गई (सिर्फ 2 मिलीमीटर), हालांकि तापमान थोड़ा नीचे आकर 28.4 डिग्री सेल्सियस हो गया।

IMD ने लोगों को सलाह दी है कि जब तक मौसम पूरी तरह ठीक न हो जाए, वे घरों के अंदर ही रहें। यह सलाह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रविवार को तापमान फिर से बढ़ने की उम्मीद है।