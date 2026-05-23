दिल्ली में आंधी-बारिश से गर्मी ढेर, एयरपोर्ट पर कम हुई दृश्यता
शनिवार सुबह दिल्ली-NCR में धूल भरी आंधी और गरज-चमक के साथ बारिश हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इसके लिए पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया था। तेज गर्मी के चलते मौसम ने करवट ली, जिससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। पूसा में हवा की रफ्तार 81 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई, जबकि दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम इलाकों में हल्की बारिश और मध्यम गरज भी दर्ज की गई।
पालम एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी घटकर 1,500 मीटर रह गई
धूल भरी आंधी के कारण पालम एयरपोर्ट पर हालात पेचीदा हो गए, जहां विजिबिलिटी एक घंटे में ही 3,500 मीटर से घटकर 1,500 मीटर रह गई। पूसा में बारिश बहुत कम दर्ज की गई (सिर्फ 2 मिलीमीटर), हालांकि तापमान थोड़ा नीचे आकर 28.4 डिग्री सेल्सियस हो गया।
IMD ने लोगों को सलाह दी है कि जब तक मौसम पूरी तरह ठीक न हो जाए, वे घरों के अंदर ही रहें। यह सलाह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रविवार को तापमान फिर से बढ़ने की उम्मीद है।