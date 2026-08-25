महाराष्ट्र सरकार ने चीनी की महंगाई पर उठाया बड़ा कदम, अब घरों के लिए सस्ती होगी चीनी

कुल बिकने वाली चीनी में से परिवारों का इस्तेमाल करीब 10 प्रतिशत ही होता है। ऐसे में यह दोहरी कीमत प्रणाली किसानों और चीनी मिलों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना ही काम कर सकती है। बड़ी कंपनियों से मिलने वाली ज्यादा कीमत से परिवारों के लिए सस्ती चीनी की लागत को संतुलित किया जाएगा। इसके अलावा, केंद्र सरकार भी 1 सितंबर से दुकानों में चीनी की जमाखोरी पर लगाम लगाने वाली है। महाराष्ट्र की इस योजना पर भी विचार किया जा रहा है। यह ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे LPG सिलेंडर घरों और दफ्तरों के लिए अलग-अलग दामों पर मिलते हैं।