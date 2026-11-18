मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने चेतावनी दी है कि यदि ये आरोप सही साबित होते हैं, तो स्कूल अपनी NOC खो सकता है। भट्टाचार्य ने मिशनरी स्कूलों में चल रही प्रथाओं पर भी सवाल उठाए। हालांकि, इन स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले एसोसिएशन ने साफ किया है कि उनके यहां स्टाफ के लिए कोई खास ड्रेस कोड नहीं है। एसोसिएशन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी एक घटना के आधार पर सभी ऐसे स्कूलों को गलत न समझें।