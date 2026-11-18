केसरिया साड़ी पर छिड़ा बवाल: कोलकाता के ईसाई स्कूल पर NOC रद्द होने की तलवार
लेखन भारत शर्मा
कोलकाता का एक ईसाई स्कूल इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल, यहां एक शिक्षिका ने केसरिया साड़ी पहनी थी, जिस पर उनके एक सहकर्मी ने सवाल उठाए। आरोप है कि सहकर्मी ने कहा कि यह रंग स्कूल में स्वीकार्य नहीं है। राज्य भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने इस मामले पर चिंता जताई, जिसके बाद राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि वह मामले को देखेंगे।
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने संभावित NOC रद्द होने की चेतावनी दी
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने चेतावनी दी है कि यदि ये आरोप सही साबित होते हैं, तो स्कूल अपनी NOC खो सकता है। भट्टाचार्य ने मिशनरी स्कूलों में चल रही प्रथाओं पर भी सवाल उठाए। हालांकि, इन स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले एसोसिएशन ने साफ किया है कि उनके यहां स्टाफ के लिए कोई खास ड्रेस कोड नहीं है। एसोसिएशन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी एक घटना के आधार पर सभी ऐसे स्कूलों को गलत न समझें।