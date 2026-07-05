मानसून ने पलटी बाजी: 45 से 28 प्रतिशत पर आई बारिश की कमी, पर अल नीनो का साया

अल नीनो की चिंता के बीच बारिश की कमी बनी हुई

हालांकि, जहां कई इलाकों में हालात सुधरे हैं, वहीं पूर्वोत्तर भारत अभी भी सूखे जैसे हालात से जूझ रहा है। मेघालय में तो 66 प्रतिशत की भारी कमी है, और असम व अरुणाचल प्रदेश में भी सामान्य से काफी कम बारिश हुई है। उत्तरी राज्यों की बात करें तो बिहार (55 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (48 प्रतिशत) और दिल्ली (50 प्रतिशत) में भी बारिश की भारी कमी देखने को मिल रही है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जल्द ही पश्चिमी और मध्य भारत में अच्छी बारिश होगी। लेकिन उनका यह भी कहना है कि फसलों के लिए लगातार बारिश बहुत जरूरी है, खासकर तब जब पूरे मौसम पर एल नीनो का खतरा मंडरा रहा है।