IMD का अलर्ट: उत्तर भारत में भीषण आंधी-तूफान, कई राज्यों में भारी बारिश देश Jul 12, 2026

दक्षिण-पश्चिम मानसून ने कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में दस्तक दे दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया है कि मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। 12 से 17 जून तक के लिए जारी क्षेत्रीय पूर्वानुमान के अनुसार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड में बारिश हो सकती है। वहीं, उत्तरी राज्यों जैसे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में तेज़ हवाओं और धूल के साथ गंभीर तूफानी हालात देखने को मिल सकते हैं।