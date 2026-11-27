25 नए सफाई सुपरवाइजर, लगभग 200 अन्य कर्मचारी और 150 लोग जो सिर्फ शौचालयों की देखभाल के लिए रखे गए हैं (इनका काम अब एक प्राइवेट एजेंसी देख रही है), इनकी वजह से यह जगह काफी साफ-सुथरी बनी हुई है।

सन्निधानम, पंबा और निलक्कल जैसे प्रमुख जगहों से अब तक लगभग 1.25 टन कचरा हटाया जा चुका है। यहां तक कि मंदिर परिसर की सफाई के लिए एक 'राइड-ऑन फ्लोर स्क्रबर बग्गी' का भी इस्तेमाल करके देखा जा रहा है।

देवस्वोम के कार्यकारी अधिकारी पी. एस. संथाकुमार का कहना है कि इस साल मंदिर अधिकारियों और सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल के कारण सारा काम ज़्यादा अच्छी तरह हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि 'मंडला पूजा' के बाद और भी सुधार किए जाएंगे।