सबरीमाला तीर्थयात्रियों के लिए खुशखबरी, कोचीन हवाई अड्डे पर खुलेगा विशेष केंद्र
लेखन आबिद खान
कोचीन हवाई अड्डे ने एक खास 24/7 केंद्र बनाया है। यहां से सबरीमाला जाने वाले हवाई तीर्थयात्रियों को बहुत सहूलियत होगी। 5,000 वर्ग फुट में बनी इस नई सुविधा का उद्घाटन केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन 17 नवंबर को करेंगे।
इसका मकसद तीर्थयात्रियों की यात्रा को आसान बनाना और उनकी परेशानियों को कम करना है।
केंद्र ने करीब 11,000 तीर्थयात्रियों की मदद की
तीर्थयात्रियों को इस केंद्र पर देवास्वम हेल्प डेस्क, प्रसादम कूपन, प्रीपेड टैक्सी, KSRTC बसें और ट्रैफिक से बचने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस बुकिंग काउंटर की सुविधा मिलेगी।
इसके अलावा, यहां शाकाहारी खाने की दुकान और आराम करने की जगह भी मौजूद है। पिछले साल ही, भारत और विदेश से आए करीब 11,000 तीर्थयात्रियों ने इस केंद्र का लाभ उठाया था।