सबरीमाला तीर्थयात्रियों के लिए खुशखबरी, कोचीन हवाई अड्डे पर खुलेगा विशेष केंद्र

तीर्थयात्रियों को इस केंद्र पर देवास्वम हेल्प डेस्क, प्रसादम कूपन, प्रीपेड टैक्सी, KSRTC बसें और ट्रैफिक से बचने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस बुकिंग काउंटर की सुविधा मिलेगी।

इसके अलावा, यहां शाकाहारी खाने की दुकान और आराम करने की जगह भी मौजूद है। पिछले साल ही, भारत और विदेश से आए करीब 11,000 तीर्थयात्रियों ने इस केंद्र का लाभ उठाया था।