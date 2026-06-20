टिकट न होने पर भी रात में महिला और बच्चों को ट्रेन से नहीं उतार सकते हैं TTE
क्या आप भारतीय रेल से सफर करते हैं? अगर आपके पास टिकट नहीं है, तो कुछ खास नियम हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आप महिला हैं या आपकी उम्र 18 साल से कम है, तो रात के समय (खासकर रात 10 बजे के बाद) आपको सिर्फ टिकट न होने की वजह से ट्रेन से नहीं उतारा जा सकता। अगर कोई रेलवे कर्मचारी ऐसा करता है, तो उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ और ज़रूरी बातें भी हैं, जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए।
ट्रेन में TTE से मांगा जा सकता है टिकट
अगर आप बिना टिकट ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो आप यात्रा टिकट निरीक्षक (TTE) से टिकट मांग सकते हैं। अगर सीट खाली होगी, तो वे आपको टिकट दे देंगे, लेकिन इसके लिए आपको सामान्य किराए के अलावा कुछ अतिरिक्त शुल्क या जुर्माना भी देना पड़ सकता है। एक जरूरी बात यह भी है कि TTE रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच आमतौर पर टिकट चेक नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि रात में यात्रियों की नींद खराब न हो। सफर के दौरान अगर आपको कोई समस्या हो, जैसे शोर करने वाले पड़ोसी या सीट को लेकर झगड़ा, तो आप तुरंत रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल कर सकते हैं।