टिकट न होने पर भी रात में महिला और बच्चों को ट्रेन से नहीं उतार सकते हैं TTE

ट्रेन में TTE से मांगा जा सकता है टिकट

अगर आप बिना टिकट ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो आप यात्रा टिकट निरीक्षक (TTE) से टिकट मांग सकते हैं। अगर सीट खाली होगी, तो वे आपको टिकट दे देंगे, लेकिन इसके लिए आपको सामान्य किराए के अलावा कुछ अतिरिक्त शुल्क या जुर्माना भी देना पड़ सकता है। एक जरूरी बात यह भी है कि TTE रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच आमतौर पर टिकट चेक नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि रात में यात्रियों की नींद खराब न हो। सफर के दौरान अगर आपको कोई समस्या हो, जैसे शोर करने वाले पड़ोसी या सीट को लेकर झगड़ा, तो आप तुरंत रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल कर सकते हैं।