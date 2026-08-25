मुंबई RTO का मराठी टेस्ट: चालकों ने की हड़ताल, अब हाई कोर्ट में दी जाएगी नियम को चुनौती

कई चालकों को यह फैसला पसंद नहीं आ रहा है। उन्हें डर है कि टेस्ट के नियम साफ नहीं हैं और परीक्षा की तैयारी करने में उनकी कमाई का नुकसान होगा। 24 अगस्त से शुरू हुई 3 दिवसीय की हड़ताल ने सार्वजनिक परिवहन को काफी अस्त-व्यस्त कर दिया। एक ही दिन में 1,268 चालकों को नोटिस दिए गए, जबकि 3,995 चालकों का टेस्ट हुआ और मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में 604 चालकों में जरूरी मराठी ज्ञान नहीं पाया गया। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री इस नियम का समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूनियनें और समय मांग रही हैं। यहां तक कि 25 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की जाने वाली है, जो इस नए मराठी नियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देगी।