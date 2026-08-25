केरल में बारिश का कहर: वायनाड का रास्ता बंद, पलचुरम में भूस्खलन

मौके पर आपातकालीन दल राहत कार्यों में जुटा हुआ है, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण यात्रियों को भूस्खलन की और घटनाओं के प्रति आगाह किया जा रहा है। जिले में कई जगहों पर नदियों का पानी खेतों और आवासीय इलाकों में घुस गया है। इस दौरान एक स्थानीय जुलूस के बाद कुछ बच्चे पानी में फंस गए। एलयवूर में एक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण स्थल के पास भूस्खलन होने के साथ ही एक रिटेनिंग वॉल (सहारे वाली दीवार) भी ढह गई। मंत्री सनी जोसेफ का कहना है कि यह अवैज्ञानिक निर्माण पद्धतियों के कारण हुआ प्रतीत हो रहा है। उन्होंने इस घटना पर एक विशेषज्ञ मूल्यांकन कराने की मांग की है। ये सभी घटनाएं पलचुरम और एलयवूर जैसे इलाकों में आपदा प्रबंधन के महत्व को साफ तौर पर दिखाती हैं।