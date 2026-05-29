RBI ने वैश्विक उथल-पुथल से भारत की तरक्की को झटका लगने की दी चेतावनी 

महंगाई के जोखिम बताए

रिपोर्ट बताती है कि दुनियाभर में बढ़ती व्यापारिक बाधाएं और विदेशी नीतियों में अनिश्चितता भारतीय निर्यात को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

इसके अलावा, भारत कच्चे तेल के आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर है। ऐसे में तेल की कीमतों में उछाल या समुद्री ढुलाई में रुकावट आने पर आवागमन से लेकर रोजमर्रा के सामान तक सब कुछ महंगा हो सकता है।

इस साल वैश्विक महंगाई 4.4 फीसदी तक पहुंचने का अनुमान है, जो पहले के आकलन से ज्यादा है। RBI का कहना है कि हम जितना सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा अंतरराष्ट्रीय झटकों के सामने हैं।