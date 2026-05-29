RBI ने वैश्विक उथल-पुथल से भारत की तरक्की को झटका लगने की दी चेतावनी
देश में अर्थव्यवस्था मजबूत दिख रही है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चेतावनी दी है कि दुनिया के हालात हमारे विकास की रफतार धीमी कर सकते हैं।
खासकर, पश्चिम एशिया में चल रहे टकरावों के कारण अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने 2026 के लिए वैश्विक विकास का अनुमान 3.3 से घटाकर 3.1 फीसदी कर दिया है।
इसका मतलब है कि भले ही देश में सब कुछ ठीक लगे, लेकिन दुनियाभर में होने वाली घटनाओं का असर हम पर भी पड़ेगा।
महंगाई के जोखिम बताए
रिपोर्ट बताती है कि दुनियाभर में बढ़ती व्यापारिक बाधाएं और विदेशी नीतियों में अनिश्चितता भारतीय निर्यात को नुकसान पहुंचा सकती हैं।
इसके अलावा, भारत कच्चे तेल के आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर है। ऐसे में तेल की कीमतों में उछाल या समुद्री ढुलाई में रुकावट आने पर आवागमन से लेकर रोजमर्रा के सामान तक सब कुछ महंगा हो सकता है।
इस साल वैश्विक महंगाई 4.4 फीसदी तक पहुंचने का अनुमान है, जो पहले के आकलन से ज्यादा है। RBI का कहना है कि हम जितना सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा अंतरराष्ट्रीय झटकों के सामने हैं।