लोहगढ़ हत्या मामला: लाल इलेक्ट्रिक कार खोलेगी खूनी साजिश राज

मुख्य आरोपियों के नाम उजागर

ऑनलाइन शेयर किए गए कुछ वीडियो क्लिप सामने आए हैं, जिनमें केतन और सिया कार में सनरूफ खोलकर हंसते-मुस्कुराते ड्राइव करते दिख रहे हैं और जन्मदिन भी मना रहे हैं। इन वीडियो से पुलिस को उस दिन की घटनाओं के पूरे क्रम को समझने में मदद मिली है। अग्रवाल के परिवार से मिलने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में तेजी से न्याय दिलाने के लिए एक विशेष अदालत बनाने और वरिष्ठ सरकारी वकील नियुक्त करने का वादा किया है।