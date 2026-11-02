इंदौर में होगा RSS का महामंथन, शताब्दी वर्ष की तैयारी के साथ तय होगी भारत की नई दिशा

RSS के नेता पिछले अभियानों की समीक्षा कर रहे हैं और भविष्य में संगठन के विस्तार की योजना बना रहे हैं। इस दौरान नए मीडिया की रणनीति, बाहरी दखलअंदाजी और ड्रग्स से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। वहीं, संगठन से जुड़े स्थानीय इतिहास और उसकी गतिविधियों पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। देश में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच यह बैठक आज के भारत में संगठन की भूमिका तय करने के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है।