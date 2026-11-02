इंदौर में होगा RSS का महामंथन, शताब्दी वर्ष की तैयारी के साथ तय होगी भारत की नई दिशा
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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन इंदौर में शुरू हो गया है। इसमें RSS से प्रेरित 32 संगठनों के लगभग 400 सदस्य और नेता हिस्सा ले रहे हैं। डैली कॉलेज में आयोजित इस आयोजन का मुख्य मकसद RSS के 100वें स्थापना वर्ष के कार्यक्रमों की योजना बनाना और संगठन में आने वाले बड़े बदलावों की रूपरेखा तैयार करना है।
विरोध प्रदर्शनों के बीच RSS नेताओं की अभियानों पर चर्चा
RSS के नेता पिछले अभियानों की समीक्षा कर रहे हैं और भविष्य में संगठन के विस्तार की योजना बना रहे हैं। इस दौरान नए मीडिया की रणनीति, बाहरी दखलअंदाजी और ड्रग्स से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। वहीं, संगठन से जुड़े स्थानीय इतिहास और उसकी गतिविधियों पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। देश में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच यह बैठक आज के भारत में संगठन की भूमिका तय करने के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है।