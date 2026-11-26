विशेषज्ञों की एक टीम, जिसमें रत्न विशेषज्ञ और एक रिटायर्ड जज भी शामिल हैं, इस लेखाजोखा की निगरानी कर रही है। यह काम 27 नवंबर, 2026 तक चलेगा। धार्मिक कामकाज में कोई बाधा न आए, इसके लिए श्रद्धालु इस दौरान 'बाहरा कथा' की तरफ से आकर दर्शन कर सकते हैं। यह पूरा काम 17 दिनों तक चलेगा, जिसमें 93 घंटे और 51 मिनट लगने का अनुमान है। इससे पता चलता है कि मंदिर अपने सांस्कृतिक खजानों को संभाल कर रखने में कितनी गंभीरता बरतता है।