48 साल का इंतज़ार खत्म: जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार से अब उठेगा सदियों के खजाने पर से पर्दा
48 साल के लंबे इंतजार के बाद पुरी का जगन्नाथ मंदिर आखिरकार अपने रत्न भंडार में मौजूद खजाने का लेखाजोखा कर रहा है। इस काम की शुरुआत मार्च में हुई थी, जिसमें पारदर्शिता बनाए रखने के लिए 3D मैपिंग और वीडियोग्राफी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कार्तिक के अनुष्ठानों के चलते 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को हुए आखिरी सत्रों के बाद इस प्रक्रिया को रोक दिया गया था, लेकिन अब इसका अंतिम चरण शुरू हो गया है।
विशेषज्ञ 27 नवंबर तक कर रहे हैं लेखाजोखा की निगरानी
विशेषज्ञों की एक टीम, जिसमें रत्न विशेषज्ञ और एक रिटायर्ड जज भी शामिल हैं, इस लेखाजोखा की निगरानी कर रही है। यह काम 27 नवंबर, 2026 तक चलेगा। धार्मिक कामकाज में कोई बाधा न आए, इसके लिए श्रद्धालु इस दौरान 'बाहरा कथा' की तरफ से आकर दर्शन कर सकते हैं। यह पूरा काम 17 दिनों तक चलेगा, जिसमें 93 घंटे और 51 मिनट लगने का अनुमान है। इससे पता चलता है कि मंदिर अपने सांस्कृतिक खजानों को संभाल कर रखने में कितनी गंभीरता बरतता है।