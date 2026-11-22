जनवरी में प्रैक्टिकल परीक्षाएं जल्द ही आने वाली हैं, ऐसे में अभी से अपनी रिवीजन की योजना बनाना अच्छा रहेगा। अभी सब्जेक्ट-वाइज डेट शीट नहीं आई है, लेकिन वे जल्द ही pseb.ac.in पर मिल जाएंगी, इसलिए वेबसाइट देखते रहें।

अगर आप ओपन स्कूल सिस्टम के छात्र हैं, तो 10वीं और 12वीं क्लास की लिखित परीक्षा का यह शेड्यूल आप पर भी लागू होता है।