पंजाब बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान, यहां जानें
लेखन आबिद खान
पंजाब के छात्रों के लिए यह एक बड़ी खबर है। PSEB ने 2026-27 के शैक्षणिक वर्ष की परीक्षा तारीखें जारी कर दी हैं। 8वीं और 12वीं कक्षा की लिखित परीक्षाएं 5 मार्च, 2027 से शुरू होंगी, जबकि 10वीं की परीक्षाएं 19 मार्च, 2027 से शुरू की जाएंगी।
सभी कक्षाओं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 8 जनवरी से 20 जनवरी, 2027 तक ली जाएंगी।
छात्र अभी से रिवीजन की योजना बनाएं
जनवरी में प्रैक्टिकल परीक्षाएं जल्द ही आने वाली हैं, ऐसे में अभी से अपनी रिवीजन की योजना बनाना अच्छा रहेगा। अभी सब्जेक्ट-वाइज डेट शीट नहीं आई है, लेकिन वे जल्द ही pseb.ac.in पर मिल जाएंगी, इसलिए वेबसाइट देखते रहें।
अगर आप ओपन स्कूल सिस्टम के छात्र हैं, तो 10वीं और 12वीं क्लास की लिखित परीक्षा का यह शेड्यूल आप पर भी लागू होता है।