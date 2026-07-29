PAC का खुलासा: 42,500 करोड़ रुपये के रक्षा ऑफसेट अटके, सेना के आधुनिकीकरण पर गंभीर सवाल

इन सौदों से कुल 9.9 बिलियन डॉलर हासिल होने की उम्मीद थी, लेकिन अब तक सिर्फ 5.46 बिलियन डॉलर के ऑफसेट वादे ही पूरे हो पाए हैं। समिति ने इस धीमी रफ्तार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि 31 दिसंबर 2025 तक सभी बचे हुए दायित्वों को तुरंत निपटाया जाए।

इसके साथ ही, उन्होंने एक जांच कराने की भी मांग की है, ताकि पता चल सके कि काम की असली स्थिति क्या है। इसके अलावा, समिति ने सेना और वायु सेना के लिए तोपखाने और हेलीकॉप्टरों के अपग्रेड में हो रही भारी देरी पर भी चिंता जताई है। समिति ने यह भी बताया कि कुछ उपकरण पहुंचने में दशकों लग गए, जिससे सेना की तैयारी और आधुनिकीकरण की योजनाओं पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है।