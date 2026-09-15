दिल्ली में संपत्ति विवाद के चलते जिम मालिक को 15 गोलियां मारीं

यह कोई पहली दुखद घटना नहीं है। लोहिया परिवारों के बीच चल रही इस पुरानी दुश्मनी में पहले भी कई लोगों की जान जा चुकी है। पिछले साल अरुण लोहिया और कुछ महीने पहले दीपक लोहिया के पिता की भी इसी रंजिश में हत्या हुई थी।

अब, हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़ी एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें विजय की हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया जा रहा है। पुलिस इस पोस्ट की सच्चाई की जांच में जुटी है। विजय की पत्नी रितु ने हिंसा के इस सिलसिले में अपने पति को खोने पर गहरा दुख जताया है, वहीं उनके चाचा ने बताया कि इस घटना से उनके परिवार को बहुत बड़ा सदमा लगा है। पुलिस ने बदले की इस रंजिश को खत्म करने और आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कई टीमें बनाईं हैं।