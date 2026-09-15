दिल्ली में संपत्ति विवाद के चलते जिम मालिक को 15 गोलियां मारीं
दक्षिणी दिल्ली के आया नगर में सोमवार की सुबह 28 साल के जिम मालिक विजय कुमार को उनके जिम के बाहर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। बाइक पर आए 2 हमलावरों ने उन पर करीब 15 गोलियां चलाईं और मौके से फरार हो गए।
पुलिस का मानना है कि इस हमले का संबंध लोहिया परिवारों के बीच चल रहे एक पुराने प्रॉपर्टी विवाद से है। इस विवाद की वजह से 2024 से अब तक कई हिंसक वारदातें हो चुकी हैं।
पुलिस विजय कुमार की हत्या के दावे की जांच कर रही
यह कोई पहली दुखद घटना नहीं है। लोहिया परिवारों के बीच चल रही इस पुरानी दुश्मनी में पहले भी कई लोगों की जान जा चुकी है। पिछले साल अरुण लोहिया और कुछ महीने पहले दीपक लोहिया के पिता की भी इसी रंजिश में हत्या हुई थी।
अब, हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़ी एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें विजय की हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया जा रहा है। पुलिस इस पोस्ट की सच्चाई की जांच में जुटी है। विजय की पत्नी रितु ने हिंसा के इस सिलसिले में अपने पति को खोने पर गहरा दुख जताया है, वहीं उनके चाचा ने बताया कि इस घटना से उनके परिवार को बहुत बड़ा सदमा लगा है। पुलिस ने बदले की इस रंजिश को खत्म करने और आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कई टीमें बनाईं हैं।