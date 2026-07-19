बुंदेलखंड में बवाल: केन-बेतवा परियोजना से प्रदर्शनकारी हटाए, अब अरबों के भ्रष्टाचार पर उठ रहे सवाल
मध्य प्रदेश में केन-बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ 15 दिनों से चल रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन को पुलिस ने रविवार सुबह खत्म कर दिया। इस प्रदर्शन की अगुवाई एक्टिविस्ट अमित भटनागर और स्थानीय आदिवासी महिलाओं ने की थी। प्रदर्शन के दौरान भूख हड़ताल भी की गई और नदी के किनारे विरोध जताने के लिए कुछ प्रतीकात्मक कदम उठाए गए। पुलिस का कहना है कि किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, उन्होंने बस यह सुनिश्चित किया कि सभी लोग सुरक्षित अपने घरों तक पहुंच जाएं।
स्थानीय लोगों ने 4 अरब रुपये के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए
प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने 4 अरब रुपये का भ्रष्टाचार किया है और पर्यावरण नियमों को नजरअंदाज किया है। उनका कहना है कि उन्हें बिना किसी उचित सहायता के अपनी कृषि भूमि और घरों से बेदखल कर दिया गया है।
वहीं, प्रशासन का तर्क है कि यह परियोजना सूखे से जूझ रहे बुंदेलखंड इलाके में पानी की किल्लत दूर करेगी। लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है, क्योंकि स्थानीय लोगों को डर है कि उन्हें विस्थापन का सामना करना पड़ेगा और उनके अधिकारों की रक्षा नहीं की जा रही है।