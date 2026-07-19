बुंदेलखंड में बवाल: केन-बेतवा परियोजना से प्रदर्शनकारी हटाए, अब अरबों के भ्रष्टाचार पर उठ रहे सवाल

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने 4 अरब रुपये का भ्रष्टाचार किया है और पर्यावरण नियमों को नजरअंदाज किया है। उनका कहना है कि उन्हें बिना किसी उचित सहायता के अपनी कृषि भूमि और घरों से बेदखल कर दिया गया है।

वहीं, प्रशासन का तर्क है कि यह परियोजना सूखे से जूझ रहे बुंदेलखंड इलाके में पानी की किल्लत दूर करेगी। लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है, क्योंकि स्थानीय लोगों को डर है कि उन्हें विस्थापन का सामना करना पड़ेगा और उनके अधिकारों की रक्षा नहीं की जा रही है।