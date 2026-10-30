सरकार का तंबाकू उद्योग पर कड़ा रुख: क्या विदेशी निवेश पर लगेगा पूर्ण प्रतिबंध?
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) भारत के तंबाकू उद्योग में होने वाले सभी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है।
हाल ही में, शीर्ष अधिकारियों ने इस मुद्दे पर एक बैठक की। इसमें मुख्य रूप से इस बात पर चर्चा हुई कि इस कदम का क्या असर हो सकता है, खासकर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे बड़े तंबाकू उत्पादक राज्यों के किसानों पर।
सरकार अंतिम फैसला लेने से पहले यह समझना चाहती है कि इस संभावित बदलाव का किसानों से लेकर कारोबारियों तक, सभी संबंधित पक्षों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
India: FDI mostly banned, technology allowed
अभी की बात करें तो, तंबाकू या इसके विकल्पों से बनने वाले सिगरेट, सिगार, चेरूट और सिगारिलो के निर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पर अधिकांशतः प्रतिबंध लगा हुआ है। हालांकि, तकनीकी सहयोग के मामलों में छूट दी गई है।
इसमें फ्रैंचाइज़ी (फ्रैंचाइज), ट्रेडमार्क (ट्रेडमार्क), ब्रांड नाम और मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट (मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट) जैसे लाइसेंस शामिल हैं।
भारत दुनियाभर में बड़ी मात्रा में तंबाकू का निर्यात करता है, ऐसे में अगर इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगता है, तो इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों में हलचल मच सकती है।
2024 में जब यह प्रस्ताव सामने आया था, तो तंबाकू किसान संगठनों ने अपनी चिंताएं जाहिर की थीं। सरकार के सामने चुनौती यह है कि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लक्ष्यों और तंबाकू किसानों की आजीविका के साथ-साथ पूरे व्यापारिक ढांचे के बीच संतुलन कैसे बनाए। यह काम बिलकुल भी आसान नहीं है।