सरकार का तंबाकू उद्योग पर कड़ा रुख: क्या विदेशी निवेश पर लगेगा पूर्ण प्रतिबंध?

अभी की बात करें तो, तंबाकू या इसके विकल्पों से बनने वाले सिगरेट, सिगार, चेरूट और सिगारिलो के निर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पर अधिकांशतः प्रतिबंध लगा हुआ है। हालांकि, तकनीकी सहयोग के मामलों में छूट दी गई है।

इसमें फ्रैंचाइज़ी (फ्रैंचाइज), ट्रेडमार्क (ट्रेडमार्क), ब्रांड नाम और मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट (मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट) जैसे लाइसेंस शामिल हैं।

भारत दुनियाभर में बड़ी मात्रा में तंबाकू का निर्यात करता है, ऐसे में अगर इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगता है, तो इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों में हलचल मच सकती है।

2024 में जब यह प्रस्ताव सामने आया था, तो तंबाकू किसान संगठनों ने अपनी चिंताएं जाहिर की थीं। सरकार के सामने चुनौती यह है कि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लक्ष्यों और तंबाकू किसानों की आजीविका के साथ-साथ पूरे व्यापारिक ढांचे के बीच संतुलन कैसे बनाए। यह काम बिलकुल भी आसान नहीं है।