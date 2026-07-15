सुभाष चंद्रा के पिता का पार्थिव शरीर ले जा रहा विमान बंद रनवे पर उतरा, बड़ा हादसा टला

पूर्व राज्यसभा सांसद और ZEE ग्रुप के संस्थापक सुभाष चंद्रा के पिता नंद किशोर गोयनका का पार्थिव शरीर लेकर जा रहा एक चार्टर्ड विमान मंगलवार को हिसार के महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गलती से एक बंद रनवे पर उतर गया। दरअसल, पायलट को लगा कि वह पुराने और इस्तेमाल न हो रहे रनवे की बजाय नए रनवे पर उतर रहा है। हालांकि, राहत की बात यह रही कि विमान में सवार सभी लोग सुरक्षित रहे, जिनमें परिवार के सदस्य भी शामिल थे।