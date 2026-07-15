सुभाष चंद्रा के पिता का पार्थिव शरीर ले जा रहा विमान बंद रनवे पर उतरा, बड़ा हादसा टला
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पूर्व राज्यसभा सांसद और ZEE ग्रुप के संस्थापक सुभाष चंद्रा के पिता नंद किशोर गोयनका का पार्थिव शरीर लेकर जा रहा एक चार्टर्ड विमान मंगलवार को हिसार के महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गलती से एक बंद रनवे पर उतर गया। दरअसल, पायलट को लगा कि वह पुराने और इस्तेमाल न हो रहे रनवे की बजाय नए रनवे पर उतर रहा है। हालांकि, राहत की बात यह रही कि विमान में सवार सभी लोग सुरक्षित रहे, जिनमें परिवार के सदस्य भी शामिल थे।
विमान रनवे रिफ्लेक्टर से टकराया
लैंडिंग करते समय विमान एक रनवे रिफ्लेक्टर से टकरा गया, जिससे उसके एक पंख को थोड़ा नुकसान हुआ। सौभाग्य से किसी को चोट नहीं लगी। हवाई अड्डा अधिकारी अब विमान की पूरी जांच कर रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि यह गड़बड़ी कैसे हुई। शुरुआती जांच रिपोर्टें पायलट की गलती की ओर इशारा कर रही हैं और अधिकारियों ने इस घटना को गंभीरता से लिया है।