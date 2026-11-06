कोलकाता: रील बनाने के लिए युवक को पेट्रोल पिलाया, जिंदा जलाने की कोशिश
कोलकाता में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां कुछ स्थानीय लोगों ने एक लड़के को 'गेम' खेलने का झांसा दिया। इसके बाद उन्होंने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उसे जबरदस्ती पेट्रोल पिलाने की कोशिश करने लगे।
उनका मकसद सोशल मीडिया पर एक रील बनाना था। जब लड़के ने पेट्रोल पीने से इनकार किया, तो इन लोगों ने उस पर पेट्रोल डाल दिया और उसके कपड़ों में आग लगा दी। लड़का मामूली रूप से जलने के बाद किसी तरह वहां से बच निकलने में कामयाब रहा।
मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 2 नाबालिग भी पकड़े गए
लड़के के परिवार ने जैसे ही इस घटना की सूचना पुलिस को दी, पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए कार्रवाई की। उन्होंने इस मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और इसमें शामिल 2 अन्य नाबालिगों को भी हिरासत में ले लिया है।
जांच अधिकारियों को पता चला है कि इन आरोपियों ने पीड़ित लड़के से कहा था कि अगर पुलिस उससे पूछताछ करे तो वह यह बताए कि यह सब उसकी मर्जी से हुआ था। पुलिस ने अब इन लोगों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है।