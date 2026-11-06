कोलकाता: रील बनाने के लिए युवक को पेट्रोल पिलाया, जिंदा जलाने की कोशिश

लड़के के परिवार ने जैसे ही इस घटना की सूचना पुलिस को दी, पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए कार्रवाई की। उन्होंने इस मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और इसमें शामिल 2 अन्य नाबालिगों को भी हिरासत में ले लिया है।

जांच अधिकारियों को पता चला है कि इन आरोपियों ने पीड़ित लड़के से कहा था कि अगर पुलिस उससे पूछताछ करे तो वह यह बताए कि यह सब उसकी मर्जी से हुआ था। पुलिस ने अब इन लोगों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है।