NEET परीक्षा की कुंडली खंगालेगी संसद, 16 जुलाई को प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं की होगी गहन पड़ताल
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर संसदीय स्थायी समिति 16 जुलाई को एक बैठक करेगी। इस बैठक में समिति इस साल हुई NEET मेडिकल प्रवेश परीक्षा के प्रबंधन की जांच करेगी। यह बैठक ऐसे समय में बुलाई गई है, जब 3 मई को होने वाली परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी और फिर 21 जून को दोबारा परीक्षा कराई गई। इस बैठक की अगुवाई राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव करेंगे।
NEET और स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा भी करेगी समिति
समिति NEET परीक्षा के संचालन की गहन जांच करेगी और यह देखेगी कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के तहत बनाए गए स्वास्थ्य नियामक अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। 15 जुलाई को समिति सरकारी और निजी, दोनों तरह के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता और सभी की पहुंच में लाने पर भी चर्चा करेगी। इसका मकसद भारत के स्वास्थ्य सिस्टम में मौजूद कमियों को पहचानना और ऐसे सुधार लागू करवाना है, जिनसे छात्रों और मरीज़ों को वाकई फायदा मिल सके।