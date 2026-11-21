योगी आदित्यनाथ के 1.27 करोड़ हिंदू मतदाता के दावे पर सवाल, पैनल ने मांगे 'सबूत'
एक खास पैनल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा है कि वे अपने इस दावे का आधार बताएं कि राज्य की मतदाता सूची से करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी. लोकुर की अध्यक्षता वाला यह पैनल इस बात की जांच कर रहा है कि चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में की गई समीक्षा के दौरान कहीं गलत तरीके से नाम तो नहीं हटा दिए गए थे। पैनल चाहता है कि आदित्यनाथ इस संबंध में उनके पास मौजूद कोई भी डेटा या सबूत साझा करें।
योगी आदित्यनाथ से डेटा पेश करने को कहा गया
आदित्यनाथ से कहा गया है कि वे कोई भी ऐसी सहयोगी सामग्री, पुख्ता डेटा या जानकारी उपलब्ध कराएं जो कार्यप्रणाली में कमियों की ओर इशारा करती हो।
पैनल की यह जांच इसलिए की जा रही है ताकि चुनावों की निष्पक्षता बनी रहे, खासकर तब जब बड़े चुनाव करीब आ रहे हैं और लोगों को अपने वोट देने का अधिकार खोने की चिंता सता रही है।