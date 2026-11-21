एक खास पैनल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा है कि वे अपने इस दावे का आधार बताएं कि राज्य की मतदाता सूची से करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी. लोकुर की अध्यक्षता वाला यह पैनल इस बात की जांच कर रहा है कि चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में की गई समीक्षा के दौरान कहीं गलत तरीके से नाम तो नहीं हटा दिए गए थे। पैनल चाहता है कि आदित्यनाथ इस संबंध में उनके पास मौजूद कोई भी डेटा या सबूत साझा करें।