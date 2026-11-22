इटली में सोनिया गांधी का पैतृक घर अब एक खास जगह बन गया है। इसे एक संग्रहालय का रूप दे दिया गया है, जहां उनके जीवन से जुड़ी कई चीजें देखी जा सकती हैं।

घर के मालिक सुखदेव सिंह कांग ने रविवार को यह जानकारी दी कि उन्होंने इस संपत्ति को संग्रहालय के तौर पर संजोकर रखा है और उन्होंने गांधी परिवार को भी यहां आने का न्योता भेजा है।

जब से यह संग्रहालय खुला है, तब से भारतीय पर्यटकों के बीच यह जगह काफी मशहूर हो गई है। लोग यहां यह देखने आते हैं कि सोनिया गांधी के जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी।