इटली में स्थित सोनिया गांधी का पुश्तैनी घर अब बना संग्रहालय
इटली में सोनिया गांधी का पैतृक घर अब एक खास जगह बन गया है। इसे एक संग्रहालय का रूप दे दिया गया है, जहां उनके जीवन से जुड़ी कई चीजें देखी जा सकती हैं।
घर के मालिक सुखदेव सिंह कांग ने रविवार को यह जानकारी दी कि उन्होंने इस संपत्ति को संग्रहालय के तौर पर संजोकर रखा है और उन्होंने गांधी परिवार को भी यहां आने का न्योता भेजा है।
जब से यह संग्रहालय खुला है, तब से भारतीय पर्यटकों के बीच यह जगह काफी मशहूर हो गई है। लोग यहां यह देखने आते हैं कि सोनिया गांधी के जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी।
संग्रहालय में दिखती है गांधी परिवार की कहानी
यह संग्रहालय दर्शकों को गांधी परिवार के इतिहास और उनकी विरासत की गहरी जानकारी देता है। जो चीजें पहले सिर्फ परिवार के सदस्यों तक ही सीमित थीं, वे अब सभी के लिए खोल दी गई हैं।
एक नए केयरटेकर की देखरेख में अब यहां आना-जाना आसान हो गया है। यह अब भी लगातार पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है।