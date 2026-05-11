बिहार: दानापुर के ATM में अब काटे जा रहे हैं बाल! वायरल हुई हेयर कटिंग ATM की दुकान देश May 11, 2026

बिहार की राजधानी पटना के दानापुर में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का एक पुराना ATM बूथ अब पूरी तरह हेयर सैलून बन गया है। खास बात ये है कि बैंक का वो क्लासिक नीला बोर्ड और कांच का दरवाज़ा, दोनों आज भी वैसे के वैसे ही हैं। जब SBI ने अपनी ATM मशीन हटा ली, तो जगह के मालिक ने उसे एक नाई को किराए पर दे दिया। अब जब लोग यहां आते हैं, तो उन्हें लगता है कि वे कैश निकालने आए हैं, लेकिन यहां से बाल कटवाकर ही लौटते हैं।