उत्तर प्रदेश में में बाघों की 'दहाड़' हुई बुलंद, संख्या 205 के पार पहुंची

उत्तर प्रदेश में अब 4 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें नया रनिपुर रिजर्व भी शामिल है। राज्य का 'बाघ मित्र' कार्यक्रम बाघों की सुरक्षा के लिए स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित कर रहा है। इस कार्यक्रम में अधिकतर महिलाएं शामिल हैं। वन्यजीवों से जुड़ी जानकारी देने और उनकी रिपोर्टिंग को और आसान बनाने के लिए एक मोबाइल ऐप भी जारी किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इन बड़े शिकारियों को बचाने में समुदाय की भागीदारी को बेहद जरूरी बताया है।