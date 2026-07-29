उत्तर प्रदेश में में बाघों की 'दहाड़' हुई बुलंद, संख्या 205 के पार पहुंची
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वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुशी की बात है। उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या 2018 के 173 से बढ़कर 2022 में 205 पर पहुंच गई है। यह वृद्धि 2006 में सिर्फ 109 बाघों के मुकाबले काफी बड़ी है। बाघों की संख्या में यह इजाफा, संरक्षण के लिए किए गए समर्पित प्रयासों का नतीजा है। इंटरनेशनल टाइगर डे के मौके पर यह खबर और भी खास हो जाती है।
बाघ मित्र ने स्थानीय लोगों को तैयार किया
उत्तर प्रदेश में अब 4 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें नया रनिपुर रिजर्व भी शामिल है। राज्य का 'बाघ मित्र' कार्यक्रम बाघों की सुरक्षा के लिए स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित कर रहा है। इस कार्यक्रम में अधिकतर महिलाएं शामिल हैं। वन्यजीवों से जुड़ी जानकारी देने और उनकी रिपोर्टिंग को और आसान बनाने के लिए एक मोबाइल ऐप भी जारी किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इन बड़े शिकारियों को बचाने में समुदाय की भागीदारी को बेहद जरूरी बताया है।