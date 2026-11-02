चेन्नई में मानसून की धमाकेदार दस्तक, 24 घंटे में झमाझम बारिश ने भिगोया शहर

रोयापुरम जोन के पैरिस इलाके में सबसे ज्यादा बारिश हुई। वहां 149.2 मिलीमीटर पानी बरसा। मनाली और एनोर जैसे उत्तरी इलाकों में भी बारिश का आंकड़ा 100 मिलीमीटर के पार पहुंच गया। वहीं, बेसिन ब्रिज जैसे बीच के इलाकों में भी कम बारिश नहीं हुई। जबकि वेलाचेरी और मेडवक्कम जैसे दक्षिणी इलाकों में बारिश थोड़ी कम हुई। इन जगहों पर करीब 27.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।