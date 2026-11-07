नीलगिरि माउंटेन रेलवे: भूस्खलन ने रोकी रफ्तार, 8 से 10 नवंबर तक सेवाएं बंद
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अगर आप इस सप्ताहांत नीलगिरि माउंटेन रेलवे में नजारों का मजा लेने का सोच रहे थे, तो यह खबर आपके लिए है। मेट्टुपलायम और ऊटागमंडलम के बीच सभी ट्रेन सेवाएं 8 से 10 नवंबर तक बंद कर दी गई हैं। दरअसल, भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से पटरियों पर मिट्टी, पत्थर और गिरे हुए पेड़ जमा हो गए हैं।
ट्रेन 56136, 56137 और स्पेशल प्रभावित
रेलवे की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और पटरियों से मलबा हटाने में लगी हैं। हालांकि, खराब मौसम और मुश्किल पहाड़ी रास्ते उनके काम में बाधा डाल रहे हैं। ट्रेन नंबर 56136 और 56137 के साथ ही 8 और 9 नवंबर को चलने वाली कुछ विशेष सेवाएं भी इस वजह से प्रभावित हुई हैं। अच्छी खबर यह है कि रेलवे कर्मचारी जल्द से जल्द ट्रेनों को सुरक्षित तरीके से बहाल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं।