नीलगिरि माउंटेन रेलवे: भूस्खलन ने रोकी रफ्तार, 8 से 10 नवंबर तक सेवाएं बंद

रेलवे की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और पटरियों से मलबा हटाने में लगी हैं। हालांकि, खराब मौसम और मुश्किल पहाड़ी रास्ते उनके काम में बाधा डाल रहे हैं। ट्रेन नंबर 56136 और 56137 के साथ ही 8 और 9 नवंबर को चलने वाली कुछ विशेष सेवाएं भी इस वजह से प्रभावित हुई हैं। अच्छी खबर यह है कि रेलवे कर्मचारी जल्द से जल्द ट्रेनों को सुरक्षित तरीके से बहाल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं।