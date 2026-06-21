आज NEET-UG: 22 लाख से अधिक छात्र देंगे परीक्षा, शिक्षा मंत्री बोले- बिना डर के दें इम्तिहान
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आज पूरे देश में NEET-UG की दोबारा परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसमें 22.79 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी छात्रों से बेझिझक और बिना किसी घबराहट के अपनी परीक्षा देने की अपील की है। उन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA), सभी राज्य सरकारों, जिला प्रशासन और पूरे भारतीय शिक्षा जगत पर पूरा भरोसा जताया है।
परीक्षा केंद्र में प्रवेश सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक
परीक्षार्थियों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिल पाएगा। इसके बाद किसी भी छात्र को अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। छात्रों को अपने साथ सभी जरूरी कागजात लाना अनिवार्य है। NTA ने सभी उम्मीदवारों को उनके इस महत्वपूर्ण पड़ाव के लिए शुभकामनाएं दी हैं और उनके दृढ़ संकल्प की सराहना की है।