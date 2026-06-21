आज NEET-UG: 22 लाख से अधिक छात्र देंगे परीक्षा, शिक्षा मंत्री बोले- बिना डर के दें इम्तिहान देश Jun 21, 2026

आज पूरे देश में NEET-UG की दोबारा परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसमें 22.79 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी छात्रों से बेझिझक और बिना किसी घबराहट के अपनी परीक्षा देने की अपील की है। उन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA), सभी राज्य सरकारों, जिला प्रशासन और पूरे भारतीय शिक्षा जगत पर पूरा भरोसा जताया है।