NPPA ने घटाईं 39 जरूरी दवाओं की कीमतें, अब इलाज होगा आसान देश Jul 11, 2026

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने 39 जरूरी दवाओं की कीमतें तय कर दी हैं, ताकि लोगों को इलाज सस्ता मिल सके। इससे खासकर शुगर, हृदय रोग और हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे मरीजों को बहुत फायदा होगा। जैसे अब कैल्शियम-विटामिन D-3 गोली की कीमत 8.93 रुपये तय कर दी गई है, जबकि एंटी-रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन की कीमत 119.48 रुपये होगी।