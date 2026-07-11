NPPA ने घटाईं 39 जरूरी दवाओं की कीमतें, अब इलाज होगा आसान
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राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने 39 जरूरी दवाओं की कीमतें तय कर दी हैं, ताकि लोगों को इलाज सस्ता मिल सके। इससे खासकर शुगर, हृदय रोग और हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे मरीजों को बहुत फायदा होगा। जैसे अब कैल्शियम-विटामिन D-3 गोली की कीमत 8.93 रुपये तय कर दी गई है, जबकि एंटी-रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन की कीमत 119.48 रुपये होगी।
दवा कंपनियों को तुरंत अपडेट करनी होगी पैकेजिंग
दवा बनाने वाली कंपनियों को अपनी दवाओं की पैकेजिंग पर तुरंत नई कीमतें लिखनी होंगी। इस बदलाव से लोगों को अपनी जेब का बोझ थोड़ा हल्का महसूस होगा। उन परिवारों के लिए यह बदलाव और भी खास है, जिन्हें ये दवाएं नियमित रूप से चाहिए होती हैं। इस कदम से ज्यादा से ज्यादा लोग बिना खर्च की चिंता किए अपना इलाज करवा पाएंगे।