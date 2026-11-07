NCB का अरुणाचल में अभियान, 458 एकड़ गांजे के साम्राज्य को सैटेलाइट से खोजकर किया ध्वस्त
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग में करीब 458 एकड़ में फैले अवैध गांजे की फसल को नष्ट किया है।
स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ मिलकर काम करते हुए, टीम ने 26 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच 1 लाख 37 हजार किलोग्राम से ज्यादा गांजे के पौधों को खत्म किया। इनमें से ज्यादातर फसलें सामुदायिक भूमि पर उगाई गई थीं।
विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029 के तहत NCB का अभियान
NCB का यह अभियान 'विजन डॉक्यूमेंट ऑन नारकोटिक्स कंट्रोल (2026-2029)' के तहत चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी नशामुक्ति प्रयासों का एक हिस्सा है। इससे पहले भी हिमाचल के पार्वती वैली और ओडिशा जैसे इलाकों में इसी तरह के अभियान चलाए जा चुके हैं।
NCB ने इन छिपी हुई फसलों का पता लगाने के लिए सैटेलाइट मैपिंग की जानकारी दी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस और नागरिक अधिकारियों ने जमीनी सर्वेक्षण किए।
अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे मानस हेल्पलाइन के जरिए किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी दें। अरुणाचल में जल्द ही और अभियान चलाने की योजना है।