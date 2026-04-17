मध्य प्रदेश: सरकारी दस्तावेज में कर्मचारी का नाम लिख दिया 'गर्लफ्रेंड पंत', ट्रांसलेशन की अनोखी गलती

प्रेमिका पंत के नाम का 'गर्लफ्रेंड' में गलत अनुवाद

बाद में पता चला कि कर्मचारी का असली नाम 'प्रेमिका पंत' था। दरअसल, 'प्रेमिका' का मतलब इंग्लिश में 'गर्लफ्रेंड' होता है। किसी ने 'प्रेमिका' शब्द का सीधा-सीधा अंग्रेजी में 'गर्लफ्रेंड' अनुवाद कर दिया। यह गलती सिर्फ नाम तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि कर्मचारी की यूजर आईडी में भी 'गर्लफ्रेंड' लिख दिया गया। जैसे ही लोगों की नजर इस पर पड़ी, उन्होंने कॉलिंग आईडी ऐप्स के जरिए असली नाम की पुष्टि कर ली। अधिकारियों ने इस पूरे मामले को महज एक दफ्तरी भूल बताया है, लेकिन यह घटना इस बात का सबक देती है कि अनुवाद करते समय थोड़ी सावधानी बरतना कितना जरूरी है।