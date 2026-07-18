धार भोजशाला विवाद: मुस्लिम नेताओं ने ठुकराया प्रशासन का वैकल्पिक नमाज स्थल

प्रशासन ने करीब डेढ़ किलोमीटर दूर, मालीवाड़ा गांव में चालीस पीर की दरगाह के पास जमीन चुनी है। हालांकि, स्थानीय मुस्लिम नेता और धार सदर अब्दुल समद का कहना है कि यह जगह काफी दूर है और कोर्ट की मंशा के खिलाफ है।

उन्होंने याद दिलाया कि भोजशाला के नजदीकी क्षेत्र पहले भी नमाज के लिए उपयोग होते रहे हैं। वे 5 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई में इन मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाएंगे। वहीं, प्रशासन का तर्क है कि उन्होंने मालीवाड़ा को इसलिए चुना क्योंकि यह भीड़भाड़ से दूर है और लोगों के जमा होने के लिए ज्यादा सुरक्षित है। प्रशासन को उम्मीद है कि जल्द ही दोनों समुदायों के बीच आम सहमति बन जाएगी।