सहारनपुर में अवैध बताकर मस्जिद गिराई गई, SP सांसद ने लगाया नजरबंद करने का आरोप
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उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर परिसर में बनी एक मस्जिद को प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण बताते हुए गिरा दिया है। यह कार्रवाई तब की गई जब शिकायत मिली थी कि मस्जिद बिना इजाजत बनाई गई थी और उसका इस्तेमाल व्यावसायिक कामों के लिए हो रहा था। शहर के अधिकारियों का यह भी कहना था कि इससे सुरक्षा को भी खतरा था।
इकरा हसन ने घर में नजरबंद करने का आरोप लगाया
मस्जिद गिराए जाने के बाद समाजवादी पार्टी (SP) की सांसद इकरा हसन ने आरोप लगाया कि उन्हें सहारनपुर जाने और इस मुद्दे पर बोलने से रोकने के लिए घर में नजरबंद कर दिया गया है। उन्होंने राज्य सरकार पर जनप्रतिनिधियों की आवाज दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इस बीच, SP प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को ट्वीट किया, 'सामंजस्य बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और यही उसकी उपलब्धि भी है।'