सहारनपुर में अवैध बताकर मस्जिद गिराई गई, SP सांसद ने लगाया नजरबंद करने का आरोप

मस्जिद गिराए जाने के बाद समाजवादी पार्टी (SP) की सांसद इकरा हसन ने आरोप लगाया कि उन्हें सहारनपुर जाने और इस मुद्दे पर बोलने से रोकने के लिए घर में नजरबंद कर दिया गया है। उन्होंने राज्य सरकार पर जनप्रतिनिधियों की आवाज दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इस बीच, SP प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को ट्वीट किया, 'सामंजस्य बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और यही उसकी उपलब्धि भी है।'