BRICS शिखर सम्मेलन: मोदी सरकार का बड़ा कदम, दिल्लीवालों को मिलेगी ट्रैफिक से राहत
BRICS शिखर सम्मेलन (12-13 सितंबर) के समय दिल्ली वालों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए मोदी सरकार ने लंबे VIP काफिलों की व्यवस्था को खत्म कर दिया है।
इस बार मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को संसद भवन से कार्यक्रम स्थल तक साझा बस से जाना होगा। इससे सड़कों पर जाम कम लगेगा और सुरक्षा वाहनों की तेज रोशनी भी कम होगी।
BRICS शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली में 30,000 सुरक्षाकर्मी तैनात
दुनिया के बड़े नेता शी जिनपिंग और पुतिन के दिल्ली दौरे के चलते, शहर में लगभग 30,000 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे।
होटलों और भारत मंडपम के आसपास कड़ी सुरक्षा और निगरानी रखी जाएगी। प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा, ऐसे में अगर आप एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, तो मेट्रो का इस्तेमाल करना या समय से काफी पहले निकलना ही सबसे अच्छा रहेगा।
इसके साथ ही, नोएडा के रास्ते से मालवाहक वाहनों को मुख्य सड़कों के जरिए दिल्ली में प्रवेश करने की इजाजत नहीं मिलेगी, जब तक शिखर सम्मेलन समाप्त नहीं हो जाता।