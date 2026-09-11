BRICS शिखर सम्मेलन: मोदी सरकार का बड़ा कदम, दिल्लीवालों को मिलेगी ट्रैफिक से राहत

दुनिया के बड़े नेता शी जिनपिंग और पुतिन के दिल्ली दौरे के चलते, शहर में लगभग 30,000 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे।

होटलों और भारत मंडपम के आसपास कड़ी सुरक्षा और निगरानी रखी जाएगी। प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा, ऐसे में अगर आप एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, तो मेट्रो का इस्तेमाल करना या समय से काफी पहले निकलना ही सबसे अच्छा रहेगा।

इसके साथ ही, नोएडा के रास्ते से मालवाहक वाहनों को मुख्य सड़कों के जरिए दिल्ली में प्रवेश करने की इजाजत नहीं मिलेगी, जब तक शिखर सम्मेलन समाप्त नहीं हो जाता।