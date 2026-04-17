गैस सिलेंडर की कमी की चिंता छोड़ें! गैस मंत्रालय ने कहा- देश में आपूर्ति स्थिर

MoPNG का आग्रह: केवल आधिकारिक जानकारियों पर करें भरोसा

मंत्रालय ने सभी से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर चल रहे फॉरवर्ड्स या भ्रामक जानकारियों के बजाय केवल आधिकारिक अपडेट्स पर ही भरोसा करें। हाल में कुछ चिंताएं सामने आने के बावजूद, MoPNG ने स्पष्ट किया है कि कहीं भी LPG की कोई कमी नहीं है और उपभोक्ताओं को बुकिंग के 5 से 6 दिन के भीतर अपना सिलेंडर मिल जाएगा। यही नहीं, देश में LPG के घरेलू उत्पादन में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है और वितरकों (डिस्ट्रीब्यूटर्स) की संख्या भी अब 25,000 से ज्यादा हो चुकी है, जिससे यह पूरी आपूर्ति व्यवस्था पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है।