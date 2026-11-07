पेट्रोल में 31 प्रतिशत इथेनॉल? मंत्रालय ने खारिज की अफवाह

मंत्रालय ने लोगों को यह भी भरोसा दिलाया है कि बड़ी फ्यूल कंपनियों का E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के IS 17021 मानकों को पूरा करता है। ये मानक इथेनॉल-मिश्रित मोटर गैसोलीन के लिए तय किए गए हैं। मंत्रालय ने देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 893 सैंपल की जांच की थी। इन सभी सैंपल में पेट्रोल तय मानकों के हिसाब से पाया गया। इसी बीच तेल कंपनियां पूरी तरह से आश्वस्त होने के लिए और भी संयुक्त और स्वतंत्र जांच करवाना चाहती हैं। इसलिए आने वाले समय में और भी जांच होने की उम्मीद है।