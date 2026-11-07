पेट्रोल में 31 प्रतिशत इथेनॉल? मंत्रालय ने खारिज की अफवाह
क्या आपने कर्नाटक के पेट्रोल में ज्यादा इथेनॉल होने की खबरें सुनी हैं? पेट्रोलियम मंत्रालय ने इन खबरों को गलत बताया है। मंत्रालय ने राज्य भर से पेट्रोल के 56 सैंपल की जांच की। जांच में पाया गया कि इथेनॉल की मात्रा E20 की तय सीमा 19-20 प्रतिशत के अंदर ही है। मंत्रालय ने साफ किया कि यह 26-31 प्रतिशत नहीं है, जैसा कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था।
पेट्रोलियम मंत्रालय: E20 पेट्रोल IS 17021 मानकों पर खरा उतरा
मंत्रालय ने लोगों को यह भी भरोसा दिलाया है कि बड़ी फ्यूल कंपनियों का E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के IS 17021 मानकों को पूरा करता है। ये मानक इथेनॉल-मिश्रित मोटर गैसोलीन के लिए तय किए गए हैं। मंत्रालय ने देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 893 सैंपल की जांच की थी। इन सभी सैंपल में पेट्रोल तय मानकों के हिसाब से पाया गया। इसी बीच तेल कंपनियां पूरी तरह से आश्वस्त होने के लिए और भी संयुक्त और स्वतंत्र जांच करवाना चाहती हैं। इसलिए आने वाले समय में और भी जांच होने की उम्मीद है।