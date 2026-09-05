नेपाल बाढ़: 275 भारतीय लापता, भारत ने भेजी 95 टन मदद

भारत इस मुश्किल घड़ी में नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार तालमेल बिठा रहा है। देश ने हवाई रास्ते से करीब 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी है।

बचाव कार्य के लिए 30 सुरंग बचाव विशेषज्ञ, 19 फॉरेंसिक विशेषज्ञ और 5 सदस्यों वाली एक मेडिकल टीम मौके पर मौजूद है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि जरूरत पड़ने पर फॉरेंसिक किट और अस्थायी पुल जैसी अतिरिक्त सहायता भी भेजने की तैयारी है। भारत का यह कदम मुश्किल वक्त में अपने पड़ोसी की मदद करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।