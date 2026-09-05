नेपाल बाढ़: 275 भारतीय लापता, भारत ने भेजी 95 टन मदद
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नेपाल-तिब्बत सीमा के पास अचानक आई बाढ़ के कारण 275 भारतीय लापता बताए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। राहत की बात यह है कि इस आपदा के बाद से अब तक 166 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। वहीं, 1,907 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच गए हैं।
भारत ने भेजी 95 टन मदद
भारत इस मुश्किल घड़ी में नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार तालमेल बिठा रहा है। देश ने हवाई रास्ते से करीब 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी है।
बचाव कार्य के लिए 30 सुरंग बचाव विशेषज्ञ, 19 फॉरेंसिक विशेषज्ञ और 5 सदस्यों वाली एक मेडिकल टीम मौके पर मौजूद है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि जरूरत पड़ने पर फॉरेंसिक किट और अस्थायी पुल जैसी अतिरिक्त सहायता भी भेजने की तैयारी है। भारत का यह कदम मुश्किल वक्त में अपने पड़ोसी की मदद करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।