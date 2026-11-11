INS बेतवा का नया अवतार, 498 करोड़ रुपये से नौसेना को मिलेगी अजेय ताकत

भारतीय नौसेना का एक अहम युद्धपोत INS बेतवा अब बड़े बदलाव के लिए तैयार है। रक्षा मंत्रालय ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ 498.58 करोड़ रुपये का एक समझौता किया है। इसका मकसद इसके पुराने स्टीम-आधारित प्रोपल्शन सिस्टम को बदलकर डीजल-इंजन-आधारित सिस्टम लगाना और इसकी युद्धक टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना है। इसकी खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में 50 से ज्यादा माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) भी शामिल हैं।