दिल्ली में हल्की बारिश ने बदला मौसम का मिजाज, पराली जलाने के बीच बढ़ा AQI

दिल्ली में हल्की बारिश ने बदला मौसम का मिजाज, पराली जलाने के बीच बढ़ा AQI
दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है, पर असली बात मौसम का मिजाज बदलना है। गुरुवार, 29 अक्टूबर, 2026 को शहर का न्यूनतम तापमान बढ़कर 19.2 डिग्री सेल्सियस हो गया, जो सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया कि बीते 24 घंटों में सफदरजंग में पारा 3.5 डिग्री सेल्सियस तेजी से चढ़ा है। हालांकि, एक तरफ तो गर्मी बढ़ रही है, वहीं दिल्ली की हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। अब शहर के कई इलाकों में हवा 'बहुत खराब' श्रेणी में आ गई है।
पराली जलाने के बीच दिल्ली का AQI 228
गुरुवार सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) चिंताजनक स्तर 228 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है।
शहर के ज्यादातर इलाकों में PM2.5 प्रदूषण फैला हुआ है, वहीं PM10 भी कुछ कम नहीं है।
विशेषज्ञों का कहना है कि सर्दी बढ़ने पर हालात और बिगड़ सकते हैं। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने (नासा ने 1 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की 905 घटनाओं का पता लगाया है) और स्थानीय प्रदूषण, दोनों मिलकर सभी के लिए सांस लेना मुश्किल बना रहे हैं।