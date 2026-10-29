दिल्ली में हल्की बारिश ने बदला मौसम का मिजाज, पराली जलाने के बीच बढ़ा AQI

दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है, पर असली बात मौसम का मिजाज बदलना है। गुरुवार, 29 अक्टूबर, 2026 को शहर का न्यूनतम तापमान बढ़कर 19.2 डिग्री सेल्सियस हो गया, जो सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया कि बीते 24 घंटों में सफदरजंग में पारा 3.5 डिग्री सेल्सियस तेजी से चढ़ा है। हालांकि, एक तरफ तो गर्मी बढ़ रही है, वहीं दिल्ली की हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। अब शहर के कई इलाकों में हवा 'बहुत खराब' श्रेणी में आ गई है।